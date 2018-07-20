На Донбассе боевики вели огонь на всех направлениях, ранен военный

07:33, 20 июля 2018
Война
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Вчера, потерь среди защитников Украины не имеет / фото ВСУ, Минобороны

Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook. "Российские оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песок, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что своими провокационными действиями они пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

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"Вчера, потерь среди защитников Украины не было. По данным разведки трое оккупантов погибли и один был ранен. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск в 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Широкино и Водяного. В результате прицельного вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что под Горловкой был уничтожен вражеский снайпер.

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Теги: #АТО#Донбасс#война