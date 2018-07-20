На Донбассе боевики вели огонь на всех направлениях, ранен военный

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

На протяжении прошлых суток, 19 июля, боевики 18 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Тяжелое вооружение не применялось.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook. "Российские оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песок, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что своими провокационными действиями они пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

Читайте такжеПограничникам приказали готовится к восстановлению контроля над ОРДЛО

"Вчера, потерь среди защитников Украины не было. По данным разведки трое оккупантов погибли и один был ранен. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск в 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Широкино и Водяного. В результате прицельного вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что под Горловкой был уничтожен вражеский снайпер.