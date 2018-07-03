Эксперт назвал главные причины срыва нового перемирия на Донбассе

Так называемое «хлебное перемирие» было объявлено в полночь 1 июля.

Существует целый ряд причин, по которым недавно объявленное "хлебное перемирие" на Донбассе было в очередной раз сорвано.

Об этом рассказал "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

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По его словам, есть три причины срыва перемирия.

"Первая причина – это нежелание сторон. Вторая – пресловутый человеческий фактор, ведь достаточно хотя бы одного уставшего или неадекватного бойца с любой стороны, чтобы перемирие было сорвано. Третья причина – нежелание самой РФ. Если вспомнить Минские соглашения, то они начинаются с пункта о разведении сторон и прекращении огня. Перемирия заключаются в рамках Минского процесса, но если не выполняется общее, рамочное соглашение, то почему должно выполняться частное соглашение, заключенное в рамках Минска?", – объясняет эксперт.

Так называемое «хлебное перемирие» было объявлено в полночь 1 июля. Накануне в Минске, в рамках работы Трехсторонней контактной группы, стороны договорились о прекращении огня по всей линии фронта на два месяца: с июля по август, в связи с началом сбора урожая. Однако спустя всего несколько часов после формального наступления перемирия режим тишины был нарушен.