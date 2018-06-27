Москва отвергла украинское предложение относительно наблюдателей ОБСЕ на границе

На границе миссия ОБСЕ могла бы фиксировать и документировать все факты незаконных поставок российского оружия и боеприпасов террористам.

Российская сторона на переговорах в Минске категорически не соглашается с предложением Украины относительно контроля наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ неконтролируемого участка российско-украинской границы на оккупированной части Донбасса.

Читайте такжеС начала войны на Донбассе СБУ освободила более 3 тысяч украинских пленных - Грицак

Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук в социальной сети Facebook.

"Как и предполагалось, первые два часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. К обсуждению конкретных мероприятий не смогли приступить, поскольку российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны", - отметил Марчук.

"Мы предлагаем обсуждение всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточного контроля силами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ приграничной зоны неконтролируемой части российско-украинской государственной границы. Цель одна - чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам. То есть, речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы", - заявил Марчук.

"Мы этим предложением подтверждаем ранее согласованные и подписанные Минские договоренности. Российская сторона категорически не соглашается с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня. То есть, по их логике, постоянные массовые незаконные поставки Россией сепаратистам тяжелых вооружений и боеприпасов, которыми ведутся постоянные обстрелы украинских позиций, не имеют отношения к проблеме прекращения огня. Видно по всему, что российская сторона будет блокировать и другие украинские предложения", - добавил представитель Украины в ТКГ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны будут пытаться договориться об установлении режима тишины на всей линии фронта.