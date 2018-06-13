Названо имя еще одного бойца, погибшего на Донбассе за прошедшие сутки

Штаб ООС сообщал, что во время боевых действий за прошедшие сутки один украинский военнослужащий погиб.

12 июня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб боец - 29-летний Алексей Зиновьев. Читайте такжеУкраинские военные показали мощный танковый бой (видео) Военный был родом из Винницы. О смерти бойца сообщила Винница News. Как сообщалось, в зоне проведения операции Объединенных сил 12 июня погиб житель Гороховского района Волынской области Николай Вильчинский, воин 24-й ОМБр. Штаб ООС 13 июня заявлял, что террористы несут значительные потери на Донбассе: за сутки пятеро ликвидированных и четверо раненых. Кроме того, ВСУ уничтожили боевую бронированную машину противника.

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