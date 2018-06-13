Названо имя еще одного бойца, погибшего на Донбассе за прошедшие сутки

14:12, 13 июня 2018
Война
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Военный погиб 12 июня / фото УНИАН

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Военный был родом из Винницы. О смерти бойца сообщила Винница News.

Как сообщалось, в зоне проведения операции Объединенных сил 12 июня погиб житель Гороховского района Волынской области Николай Вильчинский, воин 24-й ОМБр.

Штаб ООС 13 июня заявлял, что террористы несут значительные потери на Донбассе: за сутки пятеро ликвидированных и четверо раненых. Кроме того, ВСУ уничтожили боевую бронированную машину противника.

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Теги: #смерть#Донбасс#военный