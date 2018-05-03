В Одессу прибыл самолет с 11 ранеными военными, четверо в реанимации - волонтер (фото)
13:42, 03 мая 2018Война
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В Одессе сел первый за полгода самолет с ранеными на передовой бойцами.
Борт с ранеными прибыл в Одессу / фото facebook.com/Андрей Танцюра
Самолет Ан-26 Vita Вооруженных сил Украины с военнослужащими, получившими ранения на фронте, прибыл в четверг, 3 мая, в Одессу.
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Как сообщил на своей странице в Facebook волонтер Андрей Танцюра, это первый борт с ранеными за последние полгода.
"Встретили первый борт с сентября 2017 года. 11 ребят, 4 в реанимации... Борт тяжелый!", - говорится в его сообщении.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля кареты скорой помощи перевозили в Центральный военный госпиталь раненых бойцов АТО, доставленных бортом в Киев.
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