Боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ под Талаковкой и Троицким

Из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям ВСУ возле Талаковки.

По состоянию на 18:00 22 апреля зафиксировано 10 обстрелов украинских опорных пунктов, пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

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Так, на Донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям ВСУ возле Талаковки. Также применили гранатометы возле шахты Бутовка и Водяного, а крупнокалиберные пулеметы - под Павлополем и Гнутово.

Кроме того, по украинским позициям в районе Павлополя и Новотроицкого велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из 82-мм минометов и гранатометов были обстреляны военные возле Троицкого.

Как сообщал УНИАН, на Донецком направлении террористы обстреливали украинские позиции из минометов и танков.