На Донбассе уничтожена позиция террористов - волонтер (фото)
10:44, 18 апреля 2018Война
595
Волонтер рассказал об очередной уничтоженной позиции боевиков в зоне АТО.
Уничтожена позиция боевиков / фото facebook.com/ryabokon.maxim
В зоне АТО недалеко от Мариуполя уничтожена позиция террористов. Опубликованы соответствующие фото.
Читайте такжеСутки в АТО: боевики били из 152-мм калибра, погиб украинский защитник, еще трое - ранены
Об этом сообщил волонтер Максим Рябоконь на своей странице в Facebook. "Сепары когда узнали, что напротив бат, которому помогает Центр волонтеров "People`s Project", подожгли блиндаж, спалили "кореша" и сдетонировали весь БК", – написал он.
Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что на Светлодарской дуге уничтожена позиция боевиков "Фурункул", террористы понесли потери.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter