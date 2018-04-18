На Донбассе уничтожена позиция террористов - волонтер (фото)

10:44, 18 апреля 2018
Война
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Уничтожена позиция боевиков / фото facebook.com/ryabokon.maxim

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Об этом сообщил волонтер Максим Рябоконь на своей странице в Facebook. "Сепары когда узнали, что напротив бат, которому помогает Центр волонтеров "People`s Project", подожгли блиндаж, спалили "кореша" и сдетонировали весь БК", – написал он.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что на Светлодарской дуге уничтожена позиция боевиков "Фурункул", террористы понесли потери.

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Теги: #Донбасс#террористы