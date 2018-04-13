Голливудский актер приехал в оккупированный Донецк и засветился на фото с главарем "ДНР"

В оккупированный Донецк приехал известный американский актер Питер фон Берг.

Известный по сериалу "Карточный домик" актер Питер фон Берг побывал в оккупированном Донецке.

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"Сегодня в нашем театре голливудский актер Питер фон Берг провел творческую встречу. Мероприятие посетило более пятидесяти актеров муздрамы, в их числе ведущие артисты и мастера сцены, театральная молодежь, а также воспитанники школы-студии "Перспектива", - говорится в сообщении Донецкого драмтеатра.

Голливудский актер во время визита в оккупированный Донецк встретился с главарем террористов "ДНР" Александром Захарченко. Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Twitter российского писателя, комбата боевиков "ДНР" Захара Прилепина.

"Американский актер Питер фон Берг в гостях у террористов побывал тут", - говорится в его сообщении.

Американский актер Питер фон Берг в гостях у террористов побывал тут. pic.twitter.com/NGHtx6Wd3u — ЗАХАР ПРИЛЕПИН (@ZaharPrilepin) April 12, 2018

В сериале "Карточный домик" Питер фон Берг сыграл роль министра иностранных дел России.