Голливудский актер приехал в оккупированный Донецк и засветился на фото с главарем "ДНР"

11:17, 13 апреля 2018
Война
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Американский актер побывал в гостях у террористов / фото twitter.com/zaharprilepin

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"Сегодня в нашем театре голливудский актер Питер фон Берг провел творческую встречу. Мероприятие посетило более пятидесяти актеров муздрамы, в их числе ведущие артисты и мастера сцены, театральная молодежь, а также воспитанники школы-студии "Перспектива", - говорится в сообщении Донецкого драмтеатра.

Голливудский актер во время визита в оккупированный Донецк встретился с главарем террористов "ДНР" Александром Захарченко. Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Twitter российского писателя, комбата боевиков "ДНР" Захара Прилепина.

"Американский актер Питер фон Берг в гостях у террористов побывал тут", - говорится в его сообщении.

В сериале "Карточный домик" Питер фон Берг сыграл роль министра иностранных дел России.

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Теги: #ДНР#Захарченко