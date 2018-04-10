В зоне АТО на Луганщине пропали 4 гражданских: полиция начала поиски

Жители села Песчаное выехали на автомобиле в неизвестном направлении и не вернулись.

В зоне проведения антитеррористической операции в Луганской области разыскивают четырех пропавших гражданских лиц.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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«Вчера в Оперативную группу Национальной полиции при штабе АТО поступило сообщение об исчезновении четырех гражданских лиц, жителей населенного пункта Песчаное Станично-Луганского района Луганской области, которые выехали ранее на автомобиле «Нива Шевроле» в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись», - отметили в пресс-центре.

В сообщении сказано, что в настоящее время сотрудники полиции Украины проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения этих лиц.

Вместе с тем в штабе не указали точную дату исчезновения гражданских лиц.