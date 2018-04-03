Тело пропавшего бойца АТО нашли боевики

После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов, силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело доставлено к месту захоронения.

Военнослужащий, об исчезновении которого 29-го марта сообщил штаб АТО – был найден мертвым.

Об этом "5 каналу" сообщил представитель штаба Олег Сушинский. Он отметил, что тело погибшего на подконтрольную Украине территорию передали российские наемники.

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"Тело погибшего нашего военнослужащего было обнаружено представителями российско-оккупационных войск и затем передано украинской стороне. После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов, силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело доставлено к месту захоронения", – отчитался пресс-офицер.

29 марта штаб АТО сообщил, что в одном из военных подразделений сил АТО было обнаружено отсутствие военнослужащего.