Тело пропавшего бойца АТО нашли боевики

10:29, 03 апреля 2018
Война
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Военный исчез 29 марта / фото zt-rada.gov.ua

Об этом "5 каналу" сообщил представитель штаба Олег Сушинский. Он отметил, что тело погибшего на подконтрольную Украине территорию передали российские наемники.

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"Тело погибшего нашего военнослужащего было обнаружено представителями российско-оккупационных войск и затем передано украинской стороне. После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов, силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело доставлено к месту захоронения", – отчитался пресс-офицер.

29 марта штаб АТО сообщил, что в одном из военных подразделений сил АТО было обнаружено отсутствие военнослужащего.

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Теги: #АТО#Донбасс#война