В зоне АТО пропал военный

15:29, 29 марта 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО. "Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего", - говорится в сообщении.

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Продолжаются первоочередные розыскные мероприятия.

Ранее в зоне АТО от взрыва боеприпасов погиб военный.

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Теги: #АТО#Донбасс#военный