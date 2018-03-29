В зоне АТО пропал военный
15:29, 29 марта 2018Война
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Продолжаются первоочередные розыскные мероприятия, он исчез в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции.
Иллюстрация / REUTERS
На Донбассе исчез военнослужащий одного из подразделений Антитеррористической операции.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО. "Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего", - говорится в сообщении.
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Продолжаются первоочередные розыскные мероприятия.
Ранее в зоне АТО от взрыва боеприпасов погиб военный.
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