Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала почти 280 взрывов на Донбассе

По сравнению с позапрошлыми сутками ситуация в Луганской области обострилась.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали почти 280 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 28 марта до 19:30 29 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, в то же время меньше взрывов (около 245 против около 275 взрывов)", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области факты ведения огня зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска, Горловки, Авдеевки, Широкино, Лебединского и Пищевика.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 34 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 6 взрывов)", - сообщили в ОБСЕ.

На Луганщине факты ведения огня зафиксированы в Станице Луганской, Золотом и Панковке.