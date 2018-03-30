К Пасхальным праздникам начало действовать перемирие на Донбассе
На Донбассе с 00:01 30 марта начало действовать очередное перемирие, в этот раз оно приурочено предстоящим пасхальным праздникам. Об этом ранее сообщили в пресс-службе ОБСЕ по итогам решения Трехсторонней контактной группы.
Читайте такжеХуг призывает стороны конфликта на Донбассе воплотить обязательства о перемирии
В сообщении указано, что ТКГ подтверждает приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня с 30 марта.
При этом отмечается, что все договоренности о прекращении огня силами АТО соблюдались неукоснительно. «Вместе с тем, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВСУ, осуществления других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные силы Украины готовы немедленно реагировать в ответ», - отметили в штабе АТО.
Предыдущее "перемирие", согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вступило в силу с полуночи 5 марта. Позже сообщалось, что боевики нарушили режим тишины через час после его начала.