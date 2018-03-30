К Пасхальным праздникам начало действовать перемирие на Донбассе

Перемирие на Донбассе вступило в силу в 00:01 30 марта.

На Донбассе с 00:01 30 марта начало действовать очередное перемирие, в этот раз оно приурочено предстоящим пасхальным праздникам. Об этом ранее сообщили в пресс-службе ОБСЕ по итогам решения Трехсторонней контактной группы.

Читайте такжеХуг призывает стороны конфликта на Донбассе воплотить обязательства о перемирии

В сообщении указано, что ТКГ подтверждает приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня с 30 марта.

При этом отмечается, что все договоренности о прекращении огня силами АТО соблюдались неукоснительно. «Вместе с тем, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВСУ, осуществления других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные силы Украины готовы немедленно реагировать в ответ», - отметили в штабе АТО.

Предыдущее "перемирие", согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вступило в силу с полуночи 5 марта. Позже сообщалось, что боевики нарушили режим тишины через час после его начала.