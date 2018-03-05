Смерть экс-главаря "ЛНР" Болотова: СМИ узнали, что подозрения пали на Плотницкого

Болотов был готов слить серьёзный компромат на своего сменщика, но немного не успел, отмечают СМИ.

Бывший главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий является основным подозреваемым в убийстве своего предшественника Валерия Болотова.

Об этом "Апострофу" рассказали источники, близкие к нынешнему руководству боевиков.

По словам собеседника, в Луганске ходят слухи о возможном возвращении беглеца Плотницкого. Отмечается, что его диверсантов нынешняя верхушка незаконной организации боится больше, чем "украинских ДРГ".

Читайте такжеСмерть первого главаря "ЛНР": жена Болотова подозревает, что его отравили "Мы все прекрасно помним, как Плотницкий расправлялся со своими конкурентами. Если не говорить о местных, таких как Алексей Мозговой, Александр Беднов, Павел Дремов (все названные главари боевиков были убиты в 2015 году, и в связи с каждым случаем одним из возможных заказчиков назывался Плотницкий, - Ред.), то можно вспомнить хотя бы, чем закончились заявления [первого главаря "ЛНР"] Валерия Болотова о желании вернуть власть. Тот почил с миром буквально через месяц после того, как озвучил эти намерения (Болотов умер в России в начале 2017 года. Одна из основных версий его смерти - отравление, - Ред.). К слову, сегодня главным подозреваемым в его убийстве является Плотницкий. Достоверно известно, что дабы вернуть власть в "ЛНР", Болотов был готов слить серьёзный компромат на своего сменщика, но немного не успел. Или все же успел? И это в итоге послужило серьёзным рычагом влияния на Плотницкого?" – говорит собеседник.

По его словам, в компромате шла речь о "продаже" Плотницким позиций боевиков в Лисичанске, Северодонецке, окрестностях Первомайска и Станицы Луганской украинским силовикам.

Учитывая тот факт, что Болотов не сможет предъявить доказательства, шансы Плотницкого на возвращение реальны, но мизерны. Собеседник уверен, что главарь боевиков после бегства стал "политическим трупом". Однако вместо него к "власти" могут прийти его люди, что они и делают сейчас.

Как ранее сообщали СМИ, сейчас экс-главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий находится в столице России. Он не арестован, но за ним "присматривают".