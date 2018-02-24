Муженко рассказал, сколько генеральских званий присвоили с начала АТО

Муженко подчеркнул, что среди выпускников высших военных учебных заведений в этом году будет четверть тех, кто сознательно связал свое будущее с армией уже после начала боевых действий.

С начала боевых действий в Вооруженных силах Украины (ВСУ) 50 человек получили генеральское звание, сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Читайте такжеРожденные войной: журналисты рассказали истории шести знаковых военачальников современной Украины (фото)«С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все – это офицеры, которые уже имели боевой опыт. На сегодня основным условием продвижения по службе, назначения, и особенно на основные командные должности, является именно наличие боевого опыта, того опыта, который мы получили в войне 2014-2017 годов и продолжаем получать в 2018 году», – сказал главнокомандующий ВСУ в интервью радио Свобода.

Виктор Муженко также отметил, что за время войны в ВСУ «уже более чем в два раза поменялись командиры батальонов и бригад».

«Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командующие оперативных командований. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов Вооруженных сил Украины», – пояснил начальник Генштаба.

Виктор Муженко подчеркнул, что среди выпускников высших военных учебных заведений этого года будет четверть тех, кто сознательно связал свое будущее с армией уже после начала боевых действий.

«У нас в этом 2018 году будет первый выпуск молодых офицеров, которые поступали в высшие военные учебные заведения осенью 2014 года. Из общего количества выпускников 25% – это те офицеры, которые еще в мае, апреле, июне, июле 2014 года были солдатами и сержантами. Они поступали сознательно выбирая свой путь, понимая все те проблемы, которые могут быть, ту опасность для своей жизни, для своего здоровья, ту ответственность, которую они будут нести», – сказал Муженко.

По его словам, «это мощный кадровый потенциал» украинской армии. Также военнослужащие с боевым опытом, имеющие высшее образование, могут пройти трехмесячные курсы и получить офицерское звание.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. По данным ООН, за время конфликта погибли свыше 10 тыс. людей. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеве территориях могут быть разве что российские «добровольцы».