Пропавший в АТО военный попал в плен - СМИ

Штаб АТО не может подтвердить, что военнослужащий находится в плену.

17 февраля штаб АТО сообщил о пропаже военнослужащего в зоне АТО. В тот же день пророссийские боевики заявили, что захватили одного украинского военного в плен. 21 февраля на российском телеканале показали попавшего в плен бойца АТО Василия Земелинского.

Именно он, по версии штаба АТО, «пропал» 17 февраля. Боец служит в 34 батальоне 57-й бригады, передает InfoResist, ссылаясь на свои источники.

Несмотря на сюжет по российскому телеканалу, в штабе АТО спустя неделю после его исчезновения не смогли подтвердить, что он попал в плен.

Читайте такжеУкраинские военные на днях ликвидировали ДРГ боевиков в Широкино: есть пленные и уничтоженные (видео)"Штаб АТО не может подтвердить, что он находится в плену", — сказал спикер штаба АТО Василий Лабай.

InfoResist пообщался с военными, которые несут службу в этом районе, и они подтвердили, что Василий Земелинский попал в плен.

"По данным перехвата, он наткнулся на ДОТ, по нему боевики открыли огонь, и когда поняли, что убить его не удалось, взяли в плен", — сообщил один из бойцов.

Военнослужащие, которые каждый день воюют с боевиками, переживают по поводу такой позиции командования.

"Нас беспокоит такая позиция командования, мы же не русские, которые бросают своих. Бойцы переживают, что с ними также может поступить командование, когда они попадут в плен", — рассказал боец АТО.