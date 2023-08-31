Спикер ГУР отметил, что РФ тратит десятки миллионов долларов на информационную войну против Украины.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что означает корректировка дезинформационной политики России и какие новые инструменты может использовать враг для достижения своих целей.

В эфире телемарафона он отметил, что ничего принципиально нового в тезисах, которые враг будет использовать в ходе нового этапа информационной войны против Украины, нет, все "в той или иной степени, уже фигурировало", но РФ тратит значительные ресурсы, в том числе финансовые, чтобы усиливать эти нарративы.

"Это означает и новый бюджет, в том числе. Также это означает поиск новых инструментов, потому что предыдущие инструменты либо перестают быть эффективными, либо разоблачаются и не могут работать так, как раньше. Часть агентов влияния теряет определенную возможность донесения информации. Действительно средства на это агрессором не жалуются. В конце концов, какие бы суммы не выделялись (РФ - УНИАН) на информационную войну – это десятки миллионов долларов, но это всегда дешевле, если сравнивать с расходами непосредственно на поле боя", - заявил Юсов.

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Он добавил, что в контексте финансовых затрат для врага, информационная война и ИПСО, несмотря на "свою дорогую стоимость, так или иначе значительно выгоднее, чем инвестировать в поле боя".

"Условно говоря, 100 компьютеров все равно будут стоить дешевле чем один танк, россияне об этом очень хорошо знают. Российские спецслужбы давно работают. Собственно, еще до полномасштабного вторжения, еще до 2014 года работали против Украины, как в середине нашего государства, так и за рубежом. И сейчас масштабы этого меньше не становятся", - пояснил Юсов.

Спикер ГУР отметил, что Россия в рамках новой дезинформационной кампании против Украины, для достижения своих целей будет искать "новые фамилии" и новые каналы для распространения ложной информации.

"Поиск новых спикеров, которые готовы озвучивать нарративы и выступать ньюсмейкерами. Поиск новых медиа, которые сознательно или бессознательно могут быть использованы, как площадки для размещения подобной информации и нарративов. Это комплексная работа и российские спецслужбы этому уделяют достаточно серьезное внимание", - подчеркнул Юсов.

По словам представителя ГУР, дезинформация очень часто "строится на принципе того, хотя бы что-то должно быть правдивым, то есть 10-15 процентов правды, ну а все остальное ложь".

Он объяснил на примере темы коррупции, как с помощью формы подачи информации, враг будет продвигать свои лживые месседжи.

"Украинское общество и украинские медиа также говорят о коррупции, но в контексте борьбы с коррупцией. Как явление на самом высоком политическом уровне, военном уровне, обычно общество обсуждает эту тему. Пропаганда же подает этот факт, как тотальное явление. Как аргумент прекратить поддержку Украины. Это как иллюстрация одной из тем, как она может подаваться",- сказал Юсов.

Спикер ГУР резюмировал, что Украина должна продолжать противодействие российским враждебным нарративам.

"Наше общество должно очень критически относиться к информации и к ее распространению. Конечно доверять только верифицированным, подтвержденным источникам информации и СМИ. Не ссылаться и не потреблять сомнительную информацию из анонимных источников. Ну и конечно, большая отдельная колоссальная работа на международной арене дипломатической и информационной",- акцентировал Юсов.

Новый этап информационной войны против Украины - детали

29 августа в ГУР МО Украины предупредили, что в Кремле готовят новый этап информационной войны против Украины. В ближайшее время российская система дезинформации будет сосредоточена на пяти основных темах. В частности, враг будет использовать нарративы о "массовой мобилизации", лживые сообщения об "унынии украинских партнеров в возможности победы", что якобы "украинское контрнаступление не имеет успехов", а также распространять обманчивую информацию о "тотальной коррупции " и "прекрасной жизни на оккупированных территориях". В укранской разведке призвали "соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации", чтобы не поддаваться вражеской пропаганде.

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