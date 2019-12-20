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5 рок-концертов зимы 2020 в Киеве, которые зарядят энергией на весь следующий год

13:35, 20 декабря 2019
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Туризм
Музыкальный 2020 год начнется с концерта группы "Антитела" / Фото пресс-службы

Новогодняя вечеринка Atlas New Year 2020 (31 декабря 2020 года)

Если вы еще не решили, как отпраздновать Новый год 2020, почему бы не попробовать что-то нестандартное, в противовес стандартным салату Оливье и просмотру «Голубых огоньков» на ТВ. Например, отправившись на рок-вечеринку в кругу единомышленников.

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Тем более, что одна из самых популярных концертных площадок столицы клуб Atlas устраивает большую новогоднюю вечеринку Atlas New Year 2020. Гостям обещают три танцпола, зажигательные хиты и живое выступление украинской рок-группы «Антитела».

Сеты диджеев, море коктейлей и выступления лучших украинских артистов – не прекрасная ли возможность встретить 2020 год красиво, получив заряд энергии на весь следующий год. Ведь недаром говорят: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь».

Начало мероприятия 31 декабря 2019 года в 22:00. Место проведения – клуб Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-42. Стоимость билетов стартует от 900 гривен в фан-зоне. Стоимость билетов за столиками – от 2000 до 4000 гривен. В случае бронирования места за столиком, в стоимость билета входят 1000 гривен депозита, в который включен «новогодний сет». Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/2Lp5a7i

НАОНІ. Новогодние рок-хиты (10 января 2020 года)

Давние любимцы украинской публики – Национальный академический оркестр народных инструментов Украины (НАОНІ) сыграет в Киеве «Новогодние рок-хиты», к 10 января готовит праздничную программу, которая сочетает рок-музыку с неповторимым украинским колоритом.

Оркестр НАОНІ объединит рок и украинский колорит 10 января / Фото пресс-службы

НАОНІ в очередной раз докажет, что музыка с народным корнями может звучать актуально и неожиданно. Посетителей шоу ждут шедевры мировой рок-музыки, самые известные новогодние песни и около 60 народных инструментов, о существовании которых многие из нас даже не подозревает. Вы сможете услышать вживую, как звучат The Beatles, Deep Purple и Metallica на бандуре, цимбалах, флейтах в сопровождении редких инструментов таких как рубль, деркач или козобас. Смелые эксперименты и самобытное аранжировка – НАОНІ окунут зрителей в рождественскую атмосферу благодаря музыкальной магии, которую они творят со сцены.

Уже 50 лет оркестр НАОНІ дарит слушателям музыку, что идет от глубин украинской истории. Музыканты сыграли около пяти тысяч концертов в разных странах мира, принимали участие в конкурсах и фестивалях. Триумфально выступили на «Евровидении-2017» и одержали семь побед на шоу «Битва Оркестров» – и это все лишь маленькая часть достижений НАОНІ.

Начало мероприятия 10 января 2020 года начало в 19:00. Место проведения – Центральный дом офицеров Вооруженных Сил Украины, ул. Михаила Грушевского, 30/1. Стоимость билетов от 250 гривен Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/338fgj1

Новый альбом панк-рок группы «Порнофильмы» в Киеве (2 февраля 2020 года)

2 февраля 2020 года панк-рок группа «Порнофильмы» представит свой новый альбом в киевском клубе Bingo. Их песни отражают дух времени, в них – истории реальных людей, которые борются с произволом чиновников, переживают отчаяние, и не теряют надежды. Музыка «Порнофильмов» – это крик души, приправленный развязной манерой пения и тяжелыми гитарными рифами, которые заставляют сердце биться чаще.

Панк-рок группа «Порнофильмы» выступит в Киеве 2 февраля 2020 года / Фото пресс-службы

История группы берет начало с 2008 года. Репетиции в гараже со временем переросли в масштабные концерты и фестивали. В 2012 году команда начала развиваться более активно: музыканты отказались от вредных привычек и стали вегетарианцами, что и стало ключевой темой большинства их текстов на то время. Сегодня группа известна своими остросоциальными и политическими текстами.

В дискографии рокеров насчитывается четыре студийные пластинки и восемь EP. В 2017 году музыканты выпустили четвертый полноформатный альбом «В диапазоне между отчаянием и надеждой» с более тяжелым звучанием, получив положительный отклик среди поклонников.

На концерте в Киеве прозвучат лучшие хиты группы за 10 лет и песни с нового альбома, детали о котором пока не разглашают.

Начало мероприятия 2 февраля 2020 года в 19:00. Место проведения – клуб Бинго, проспект Победы, 112. Стоимость билетов от 500 гривен. Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/32zZ7mP

Станция Мир и Kosmopolis: Большой сплит-концерт Time To Rock 2000/2020 (6 февраля 2020 года)

В начале февраля в столице состоится интересное мероприятие для тех, кто был активным участником молодежной жизни 2000-х – отрывался на фестах уличной культуры, бомбил граффити, катался на скейте или просто увлекался андеграундом. Ведь на большом сплит-концерте Time To Rock 2000/2020 выступят легенды киевской альтернативной сцены «Станция Мир» вместе с группой Kosmopolis.

Легенды киевской альтернативной сцены «Станция Мир» зажгут публику 6 февраля / Фото пресс-службы

Эти 20 лет будто пронеслись с космической скоростью, а музыка «Станции Мир» до сих пор объединяет публику 2000-х, так и молодежь нового поколения. Их песни со скоростью света распространялись из рук в руки еще до эпохи соцсетей и музыкальных сервисов.

Поэтому 6 февраля у всех, кто помнит те бурные годы или просто желает почувствовать дух 2000-х, появится прекрасная возможность в клубе Atlas попеть и потанцвати под «Школьный автобус», «Дежурный по звонкам» и «Я живу в столице».

В этот вечер с легендами выступит киевская группа Kosmopolis, новое имя украинской рок-сцены. После нескольких лет гаражной истории и изменения состава коллектива, Kosmopolis молниеносно ворвались в ротации украинских радиостанций со своим хитом «Не о нас». Ребята создают мощнейший саунд, при этом оставаясь вполне radiofriendly. Сейчас музыканты готовят к релизу дебютный альбом.

Посетителей концерта ожидает настоящий большой батл поколений и лучшая музыка столицы. Это будет событие, которое вы точно запомните надолго.

Начало мероприятия 6 февраля 2020 года в 19:00. Место проведения – клуб Atlas, вул. Сечевых Стрельцов, 37-42. Стоимость билетов от 300 гривен. Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/358tnqb

«Тараканы!» с лучшими песнями в Atlas (28 февраля 2020 года)

28 февраля панк-рок группа «Тараканы!» выступит в Киеве в рамках тура «Глас народа». Зрителей ждет новая программа, посвященная 28-летию группы. После выхода из творческого отпуска осенью 2018 года «Тараканы!» отправились в тур «Лучшие из Лучших: 1991-2018» узнаваемые с хитами за всю историю коллектива. «Глас народа» продолжает концепцию предыдущей программы.

Панк-рок группа «Тараканы!» представит в Киеве свои лучшие хиты почти за 30 лет / Фото пресс-службы

Наиболее прослушиваемые и любимые треки панк-рокеров перенесутся со стриминговых сервисов на концертные площадки. Сет-лист выступления будет состоять из 28 песен, 12 из которых музыканты выбрали самостоятельно, на основе статистических данных с различных цифровых платформ: от iTunes до last.fm. Остальные 16 будут определены путем голосования, которое проходило онлайн на сайте группы.

За свою почти 30-летнюю творческую карьеру «Тараканы!» выпустили пятнадцать студийных альбомов, четыре из которых издавались в США, Японии и Европе. Несмотря на то, что группа существует больше, чем четверть века, под их музыку самоотверженно ныряют в слэм как юные зрители, так и те, кому уже далеко за 40. Их музыка, как и раньше, это мощная энергия бунтарства, это юность, искренность и заряд бодрости.

Начало мероприятия 28 февраля 2020 года в 19:00. Место проведения – клуб Atlas, вул. Сечевых Стрельцов, 37-41. Стоимость билетов от 850 гривен. Билеты можно приобрести по ссылке https://www.pmk.org.ua/

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Теги: #музикапогода в Киеве