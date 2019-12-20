5 рок-концертов зимы 2020 в Киеве, которые зарядят энергией на весь следующий год

Зима – совсем не повод сидеть дома и скучать. Тем более, когда в Киеве на ближайшие месяцы запланировано столько громких музыкальных событий. УНИАН собрал подборку из пяти самых горячих рок-концертов зимы 2020 года, которые точно помогут вам согреться и подарят мощный заряд энергии на весь следующий год.

Новогодняя вечеринка Atlas New Year 2020 (31 декабря 2020 года)

Если вы еще не решили, как отпраздновать Новый год 2020, почему бы не попробовать что-то нестандартное, в противовес стандартным салату Оливье и просмотру «Голубых огоньков» на ТВ. Например, отправившись на рок-вечеринку в кругу единомышленников.

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Тем более, что одна из самых популярных концертных площадок столицы клуб Atlas устраивает большую новогоднюю вечеринку Atlas New Year 2020. Гостям обещают три танцпола, зажигательные хиты и живое выступление украинской рок-группы «Антитела».

Сеты диджеев, море коктейлей и выступления лучших украинских артистов – не прекрасная ли возможность встретить 2020 год красиво, получив заряд энергии на весь следующий год. Ведь недаром говорят: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь».

Начало мероприятия 31 декабря 2019 года в 22:00. Место проведения – клуб Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-42. Стоимость билетов стартует от 900 гривен в фан-зоне. Стоимость билетов за столиками – от 2000 до 4000 гривен. В случае бронирования места за столиком, в стоимость билета входят 1000 гривен депозита, в который включен «новогодний сет». Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/2Lp5a7i

НАОНІ. Новогодние рок-хиты (10 января 2020 года)

Давние любимцы украинской публики – Национальный академический оркестр народных инструментов Украины (НАОНІ) сыграет в Киеве «Новогодние рок-хиты», к 10 января готовит праздничную программу, которая сочетает рок-музыку с неповторимым украинским колоритом.

НАОНІ в очередной раз докажет, что музыка с народным корнями может звучать актуально и неожиданно. Посетителей шоу ждут шедевры мировой рок-музыки, самые известные новогодние песни и около 60 народных инструментов, о существовании которых многие из нас даже не подозревает. Вы сможете услышать вживую, как звучат The Beatles, Deep Purple и Metallica на бандуре, цимбалах, флейтах в сопровождении редких инструментов таких как рубль, деркач или козобас. Смелые эксперименты и самобытное аранжировка – НАОНІ окунут зрителей в рождественскую атмосферу благодаря музыкальной магии, которую они творят со сцены.

Уже 50 лет оркестр НАОНІ дарит слушателям музыку, что идет от глубин украинской истории. Музыканты сыграли около пяти тысяч концертов в разных странах мира, принимали участие в конкурсах и фестивалях. Триумфально выступили на «Евровидении-2017» и одержали семь побед на шоу «Битва Оркестров» – и это все лишь маленькая часть достижений НАОНІ.

Начало мероприятия 10 января 2020 года начало в 19:00. Место проведения – Центральный дом офицеров Вооруженных Сил Украины, ул. Михаила Грушевского, 30/1. Стоимость билетов от 250 гривен Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/338fgj1

Новый альбом панк-рок группы «Порнофильмы» в Киеве (2 февраля 2020 года)

2 февраля 2020 года панк-рок группа «Порнофильмы» представит свой новый альбом в киевском клубе Bingo. Их песни отражают дух времени, в них – истории реальных людей, которые борются с произволом чиновников, переживают отчаяние, и не теряют надежды. Музыка «Порнофильмов» – это крик души, приправленный развязной манерой пения и тяжелыми гитарными рифами, которые заставляют сердце биться чаще.

История группы берет начало с 2008 года. Репетиции в гараже со временем переросли в масштабные концерты и фестивали. В 2012 году команда начала развиваться более активно: музыканты отказались от вредных привычек и стали вегетарианцами, что и стало ключевой темой большинства их текстов на то время. Сегодня группа известна своими остросоциальными и политическими текстами.

В дискографии рокеров насчитывается четыре студийные пластинки и восемь EP. В 2017 году музыканты выпустили четвертый полноформатный альбом «В диапазоне между отчаянием и надеждой» с более тяжелым звучанием, получив положительный отклик среди поклонников.

На концерте в Киеве прозвучат лучшие хиты группы за 10 лет и песни с нового альбома, детали о котором пока не разглашают.

Начало мероприятия 2 февраля 2020 года в 19:00. Место проведения – клуб Бинго, проспект Победы, 112. Стоимость билетов от 500 гривен. Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/32zZ7mP

Станция Мир и Kosmopolis: Большой сплит-концерт Time To Rock 2000/2020 (6 февраля 2020 года)

В начале февраля в столице состоится интересное мероприятие для тех, кто был активным участником молодежной жизни 2000-х – отрывался на фестах уличной культуры, бомбил граффити, катался на скейте или просто увлекался андеграундом. Ведь на большом сплит-концерте Time To Rock 2000/2020 выступят легенды киевской альтернативной сцены «Станция Мир» вместе с группой Kosmopolis.

Эти 20 лет будто пронеслись с космической скоростью, а музыка «Станции Мир» до сих пор объединяет публику 2000-х, так и молодежь нового поколения. Их песни со скоростью света распространялись из рук в руки еще до эпохи соцсетей и музыкальных сервисов.

Поэтому 6 февраля у всех, кто помнит те бурные годы или просто желает почувствовать дух 2000-х, появится прекрасная возможность в клубе Atlas попеть и потанцвати под «Школьный автобус», «Дежурный по звонкам» и «Я живу в столице».

В этот вечер с легендами выступит киевская группа Kosmopolis, новое имя украинской рок-сцены. После нескольких лет гаражной истории и изменения состава коллектива, Kosmopolis молниеносно ворвались в ротации украинских радиостанций со своим хитом «Не о нас». Ребята создают мощнейший саунд, при этом оставаясь вполне radiofriendly. Сейчас музыканты готовят к релизу дебютный альбом.

Посетителей концерта ожидает настоящий большой батл поколений и лучшая музыка столицы. Это будет событие, которое вы точно запомните надолго.

Начало мероприятия 6 февраля 2020 года в 19:00. Место проведения – клуб Atlas, вул. Сечевых Стрельцов, 37-42. Стоимость билетов от 300 гривен. Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/358tnqb

«Тараканы!» с лучшими песнями в Atlas (28 февраля 2020 года)

28 февраля панк-рок группа «Тараканы!» выступит в Киеве в рамках тура «Глас народа». Зрителей ждет новая программа, посвященная 28-летию группы. После выхода из творческого отпуска осенью 2018 года «Тараканы!» отправились в тур «Лучшие из Лучших: 1991-2018» узнаваемые с хитами за всю историю коллектива. «Глас народа» продолжает концепцию предыдущей программы.

Наиболее прослушиваемые и любимые треки панк-рокеров перенесутся со стриминговых сервисов на концертные площадки. Сет-лист выступления будет состоять из 28 песен, 12 из которых музыканты выбрали самостоятельно, на основе статистических данных с различных цифровых платформ: от iTunes до last.fm. Остальные 16 будут определены путем голосования, которое проходило онлайн на сайте группы.

За свою почти 30-летнюю творческую карьеру «Тараканы!» выпустили пятнадцать студийных альбомов, четыре из которых издавались в США, Японии и Европе. Несмотря на то, что группа существует больше, чем четверть века, под их музыку самоотверженно ныряют в слэм как юные зрители, так и те, кому уже далеко за 40. Их музыка, как и раньше, это мощная энергия бунтарства, это юность, искренность и заряд бодрости.

Начало мероприятия 28 февраля 2020 года в 19:00. Место проведения – клуб Atlas, вул. Сечевых Стрельцов, 37-41. Стоимость билетов от 850 гривен. Билеты можно приобрести по ссылке https://www.pmk.org.ua/