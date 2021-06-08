Родиной тюльпановых деревьев является Северная Америка.

В одном из парков Ужгорода расцвело тюльпанное дерево, являющееся довольно редкостным в наших широтах.

Родина этих величественных растений с необычайно густой кроной, также известных как лириодендроны - Северная Америка, однако они легко приживаются в наших широтах, хотя и нуждаются в особом уходе.

Свое название они получили благодаря цветкам, похожим на тюльпаны, которые мы привыкли видеть весной на клумбах. Вот только чтобы увидеть тюльпановые деревья цветущими - придется подождать, ведь первые цветы на них начинают появляться только после 10 лет.

Цветут тюльпановые деревья обычно в мае-июне, однако поскольку в этом году довольно долго держалась прохладная погода, цветы распустились лишь в начале июня.

Отметим, хотя у большинства туристов Ужгород ассоциируется в первую очередь с сакурами, на самом деле в город можно приезжать полюбоваться не только ими. Так, вдоль набережной реки Уж также высажена аллея каштанов, заборы обвивают глицинии, а в местном ботсаду можно увидеть немало интересных растений.

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Автор: Марина Григоренко