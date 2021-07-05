Американцы отметили главный праздник страны массовыми гуляниями, поеданием хот-догов на скорость и фейерверками.

Соединенные Штаты Америка 4 июля с размахом отпраздновали День независимости.

Как говорится в сюжете ТСН, праздник, как и надеялись, удалось провести без коронавирусных ограничений, хотя до поставленной цели вакцинировать к этому дню 70% взрослого населения не дотянули 3%.

Отпраздновали свой праздник американцы массовыми гуляниями, поеданием хот-догов на скорость и фейерверками.

В частности, не обошлось и без традиционного вступления в гражданство США по процедуре национализации, которую ежегодно в этот день проходят тысячи новых американцев. 39 из них в этом году торжественно получили гражданство в историческом поместье первого президента и основателя США Джорджа Вашингтона. Для них по этому случаю даже устроили театрализованное действо.

Как сообщал УНИАН, в этом году житель американского Вестфилда (штат Индиана) Джоуи Честнат одержал победу в мужской части ежегодных соревнований по поеданию хот-догов на скорость Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest. И не просто так, а установив мировой рекорд!

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Автор: Марина Григоренко