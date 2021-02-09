В начале февраля большинство стран Европы, в том числе в Великобританию, накрыли обильные снегопады.
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И хотя там снег не такой обильный, как в Украине местные все равно с удовольствием предаются зимним развлечениям.
Стоит отметить, что британцы подходят к такому спонтанному городскому активному отдыху с присущим им чувством юмора. Мы собрали для вас самые курьезные фото.
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