На Певческом поле в Киеве открылась новая "мультяшная" выставка цветов (фоторепортаж)

Для выставки цветоводы создали 10 экспозиций, представляющих известных мультипликационных персонажей.

На Певческом поле в Киеве сегодня, 13 августа 2020 года, открыли новую выставку цветов «Мульт-ленд».

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Как сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации,

для выставки цветоводы создали 10 экспозиций, представляющих известных мультипликационных персонажей: Angry Birds, Белоснежка и 7 гномов, Аладдин, Жасмин и Джин, Миньоны, Микки Маус, герои подводной истории «В поисках Немо» и «Книги джунглей», Шрек, волшебные феи и Рапунцель.

По информации коммунального объединения «Киевзеленстрой», для создания 10 историй «Мульт-ленда» столичные предприятия по содержанию зеленых насаждений высадили более 300 тысяч цветов. Чтобы создать объемные 3D-фигуры, использовали металлические конструкции, дерево и виноградную лозу.

Некоторые скульптуры достигают более 5 метров высотой.

На территории выставки работают фотозоны, мастер-классы и игровые зоны для детей.

Выставка продлится до 13 сентября.

Другие выставки на Певческом поле

С 17 апреля по 10 мая 2020 года на территории ландшафтного парка Певческое поле в Киеве должна была проходить десятая юбилейная выставка тюльпанов. Однако из-за карантина мероприятие пришлось отменить, так то высаженные еще осенью весенние цветы, всего около 500 тысяч растений, украинцы смогли увидеть только на фото и видео.

19 июня на территории Певческого поля открылась для посетителей первая после ослабления карантина выставка "Цветочное Сафари" , которая длилась до 26 июля.

Прошлой осенью на Певческом поле проходил фестиваль хризантем «Цветочное созвездие». Тогда посетителям представили 10 цветочных композиций из более 20 тысяч хризантем.

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Автор: Инна Андалицкая