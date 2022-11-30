Киев, который все привыкли видеть в яркой иллюминации, из-за российских ракетных атак на энергетическую систему страны погрузился во тьму.

Из-за постоянных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру города Украины погрузились во тьму.

Фотокорреспонденты УНИАН прогулялись по вечернему Киеву, чтобы показать, как сейчас выглядит столица Украины, которую все привыкли видеть в яркой иллюминации.

Ситуация с отключением света в Киеве

С момента первой масштабной ракетной атаки России на энергетическую систему Украины 10 октября 2022 года, едва ли не больше всего страдает украинская столица Киев, ведь именно этот город россияне пытаются лишить нормальной жизнедеятельности, тем самым навредив экономике страны. Чтобы поддержать энергетическую систему, в Украине начали вводить поочередные отключения электроэнергии – стабилизационные, аварийные и экстренные.

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Именно Киев, который является еще и крупнейшим украинским потребителем электроэнергии, больше всего страдает от плановых отключений электроэнергии. Фактически, в таком режиме город живет с октября. При этом через неделю с момента последней крупной ракетной атаки 23 ноября 2022 года Киеву до сих пор не удалось выйти на режим стабилизационных отключений света по графикам – порой киевляне имеют в своих домах свет лишь по несколько часов в сутки, а некоторые вообще сидят без электроэнергии по несколько дней.

В то же время отключение электроэнергии коснулось не только помещений киевлян, коммерческих помещений и предприятий – также в городе значительно сократили наружное освещение, даже светофоры не всегда работают. Это, в свою очередь, привело к увеличению количества аварий на дорогах, в том числе смертельных.

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