В Дрездене на площадь вынесли пустые стулья, чтобы привлечь внимание к проблемам рестораторов и отельеров из-за коронавируса (фоторепортаж)

Индустрия туризма, гостеприимства и развлечений чуть ли не больше всего пострадала от последствий пандемии коронавируса и вызванного ею карантина.

В немецком Дрездене устроили необычную инсталляцию из пустых стульев, чтобы привлечь внимание к проблемам представителей ресторанного и гостиничного бизнеса, сильно пострадавших из-за пандемии коронавируса.

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Так, на большой площади Ноймаркт (Neumarkt) в историческом центре города установили цветные ряды разнообразных пустых стульев из ресторанов и отелей, чтобы показать последствия пандемии коронавируса для индустрии гостеприимства.

Также на отдельных стульях поразмещали отдельные слова или целые фразы, в частности, "Heute wegen gestern geschlossen", что переводится как "Закрыты сегодня из-за вчера".

Отметим, индустрия туризма, гостеприимства и развлечений, едва ли не больше всего пострадала от последствий пандемии коронавирус и вызванного ею карантина. Отрасль практически замерла, миллионы людей по всему миру остались без работы, а многие владельцы малых и средних предприятий рискуют потерять свой бизнес. Более того, по прогнозам экспертов, индустрия путешествий и гостеприимства будет выходить из карантина одной из последних, а потому ей еще не скоро удастся восстановить потерянные позиции.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее во Всемирной туристической организации подсчитали, как сильно коронавирус обрушит индустрию путешествий.

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