На западе Германии гигантские тюльпановые поля привлекают посетителей, несмотря на карантин (фоторепортаж)

Ежегодно полюбоваться красотой в городок Гревенброх приезжает немало туристов.

Город Гревенброх (Grevenbroich) в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии известен благодаря своим огромным тюльпановым полям.

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Ежегодно полюбоваться красотой сюда приезжает немало туристов. В этом году, несмотря на строгие карантинные меры в связи с пандемией коронавирус, которые до сих пор действуют в Германии, на тюльпановых полях также бывают посетители. Правда, дистанцию они соблюдают, больше двух не ходят - а это главное карантинное требование в стране.

Отметим, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия граничит с Нидерландами, где выращивание тюльпанов является национальной традицией. К примеру, от города Гревенброх до нидерландской границы менее 60 километров, поэтому не удивительно, что местные немцы переняли увлечение тюльпанами.

Как сообщал УНИАН.Туризм, из-за карантина в Германии отменили все массовые мероприятия до 31 августа 2020 года. Более того, под угрозой оказался легендарный пивной фестиваль Октоберфест, который проходит в конце сентября-начале октября в немецкой Баварии.

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