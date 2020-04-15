Красота на карантине: в Ужгороде зацвели первые сакуры (фоторепортаж)

Обычно сакуры привлекают в Ужгород немало туристов, впрочем в этом году из-за карантина улицы города окажутся без толп посетителей.

Ежегодно в середине апреля украинский город Ужгород попадает в объективы благодаря масштабному цветению сакуры.

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В этом году сакуры в Ужгороде зацвели по расписанию - в середине апреля, как и в прошлом году.

Обычно эти удивительные цветущие деревья привлекают в Ужгород немало туристов, впрочем в этом году из-за карантина улицы города окажутся без толп посетителей. Нам остается любоваться этой красотой только на фото и видео.

О том, как сакуры попали в Ужгород, сколько их сейчас в городе и где их искать - читайте в прошлогоднем репортаже УНИАН.Туризм.

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