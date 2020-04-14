Венеция постепенно возвращается к жизни (фоторепортаж)

С сегодняшнего дня в Италии немного ослабили карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса.

В Венеции, как и во всей Италии, с 14 апреля 2020 года позволили открыть книжные магазины, магазины канцелярских товаров и детской одежды и тому подобное.

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С сегодняшнего дня в Италии, которая едва ли не больше всего в мире пострадала от коронавируса, постепенно ослабили карантинные меры, позволив открыть магазины разных категорий, хотя до этого работали только магазины с товарами первой необходимости. А вот заводы пока не запускают. Режим общей изоляции в стране предварительно продлили до 3 мая.

К тому же в Венеции уже начал работать водный транспорт, которым горожане часто передвигаются по городу на воде, держа дистанцию на борту. При этом люди выходят на улицы в масках, большинство носят перчатки.

Отметим, с начала пандемии в Италии коронавирусом заболели почти 160 тысяч человек (3-е место среди всех стран мира), из которых более 20 тысяч умерли (2-е место среди стран мира). Побороли болезнь уже более 35 тысяч жителей страны.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, китайский город Ухань, с которого собственно и началась пандемия коронавируса, также уже частично ослабил карантинные ограничения.

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