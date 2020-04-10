С масками в парки и магазины: как Ухань оправляется после длительного карантина (фоторепортаж)

Несмотря на ослабление карантина, жителям приходится носить защитные маски, а публичные места патрулируют копы.

Жителям Уханя ослабили карантинные ограничения, которые были введены в городе китайскими властями еще в конце 2019 года.

Читайте такжеВ Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

В городе до сих пор размещены блокпосты, которые отграничивали его от остального мира с конца прошлого года. Впрочем, на улицах заметно увеличивается количество пешеходов, а движение на дорогах оживляется общественным транспортом и частными автомобилями.

Несмотря на ослабление карантина, жителям приходится носить защитные маски, а публичные места патрулируют копы. Эти меры безопасности призваны не допустить в городе еще одной вспышки инфицирования или как можно быстро минимизировать его последствия.

Ухань стал эпицентром первой вспышки коронавирусной инфекции.

Как сообщал УНИАН, власти Уханя (Китай) позволили выехать из города впервые за 76 дней жесткого карантина из-за вспышки эпидемии коронавируса, несмотря на опасения второй волны инфицированных в связи с преждевременным ослаблением ограничительных мер.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.