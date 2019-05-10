В Киеве проходит большой фестиваль ретро автомобилей (фоторепортаж)

Выставка раритетных автомобилей в столице продлится до 12 мая 2019 года.

В Киеве с 9 по 12 мая 2019 года проходит 10-й фестиваль ретро автомобилей Old Car Land.

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Участие в выставке принимают более 1000 участников из 5 стран мира, которые представляют зрителям свои раритетные автомобили и мотоциклы разных годов выпуска.

Одной выставкой фестиваль не ограничиваются, ведь также здесь проходят демонстрационные заезды владельцев ретро автомобилей, около 10 конкурсов для участников, а также выступления музыкальных групп, большой фудкорт и многое другое. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

Фестиваль проходит на территории Музея авиации в Киеве по улице Медовая, 1. Часы работы - с 9:00 до 20:00. Стоимость входного билета - 150 гривен.

Отметим, тема ретро в Украине достаточно популярна. Так, недавно Львов отпраздновал День города в стиле ретро.