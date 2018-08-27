Лондонский Ноттинг-Хилл захватил зажигательный карнавальный дух (фоторепортаж)

Ведущую роль в карнавале играют представители британской афрокарибской общины, которые в основном населяли район полувека назад.

Ноттинг-Хиллский карнавал (The Notting Hill Carnival) ежегодно проводится на улицах лондонского района Ноттинг-Хилл, округ Кенсингтон и Челси, в течение двух выходных августа («банковский понедельник» и воскресенье перед ним), начиная с 1966 года.

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В этом году его празднование выпало на 26-27 августа.

По традиции, ведущую роль в карнавале играют представители британской афрокарибской общины, особенно выходцы с островов Тринидад и Тобаго, которые составляли значительную часть жителей Кенсингтона и Челси в 50-х годах ХХ века.

В течение The Notting Hill Carnival на улицы района выходят многочисленные танцовщики в ярких и откровенных нарядах, ничем не уступающие знаменитому бразильскому карнавалу, и повсюду звучат национальные музыкальные мотивы.