Драконы на воде: в Китае прошли традиционные соревнования на узких лодках (фоторепортаж, видео)

12:36, 19 июня 2018
Фотоотчеты
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Как говорится в сюжете ТСН, соревновались команды на 12-метровых каноэ - каждая такая лодка может вместить по два десятка человек. Ежегодный фестиваль посвящен Цюй Юаню - китайскому поэту, который выступал против коррумпированной власти, и в знак протеста утопился в реке 2 тысячи лет назад.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в середине июня в Сиднее завершился крупнейший фестиваль света. Посмотреть невероятные фото удивительных созданий и яркого светового шоу на фоне знаменитого австралийского Оперного театра можно по ссылке.

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Теги: #Китай#туризм#традиции#драконы#лодка