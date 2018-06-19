Драконы на воде: в Китае прошли традиционные соревнования на узких лодках (фоторепортаж, видео)
12:36, 19 июня 2018Фотоотчеты
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Фестиваль посвящен китайскому поэту Цюй Юаню, который выступал против коррумпированной власти, и в знак протеста утопился в реке 2 тысячи лет назад.
В разных китайских городах в середине июня 2018 года устроили традиционные соревнования на узких лодках-драконах.
Как говорится в сюжете ТСН, соревновались команды на 12-метровых каноэ - каждая такая лодка может вместить по два десятка человек. Ежегодный фестиваль посвящен Цюй Юаню - китайскому поэту, который выступал против коррумпированной власти, и в знак протеста утопился в реке 2 тысячи лет назад.
В Китае устроили традиционные соревнования на узких лодках-драконах
Как сообщал УНИАН.Туризм, в середине июня в Сиднее завершился крупнейший фестиваль света. Посмотреть невероятные фото удивительных созданий и яркого светового шоу на фоне знаменитого австралийского Оперного театра можно по ссылке.
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