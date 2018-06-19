Драконы на воде: в Китае прошли традиционные соревнования на узких лодках (фоторепортаж, видео)

Фестиваль посвящен китайскому поэту Цюй Юаню, который выступал против коррумпированной власти, и в знак протеста утопился в реке 2 тысячи лет назад.

В разных китайских городах в середине июня 2018 года устроили традиционные соревнования на узких лодках-драконах.

Как говорится в сюжете ТСН, соревновались команды на 12-метровых каноэ - каждая такая лодка может вместить по два десятка человек. Ежегодный фестиваль посвящен Цюй Юаню - китайскому поэту, который выступал против коррумпированной власти, и в знак протеста утопился в реке 2 тысячи лет назад.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в середине июня в Сиднее завершился крупнейший фестиваль света. Посмотреть невероятные фото удивительных созданий и яркого светового шоу на фоне знаменитого австралийского Оперного театра можно по ссылке.