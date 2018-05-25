Удивительные существа и яркое "оперное" шоу: в Сиднее стартовал крупнейший фестиваль света (фоторепортаж)

Традиционно изюминкой шоу является световая проекция на Сиднейский оперный театр.

В крупнейшем городе Австралии Сиднее 25 мая 2018 года стартовал самый масштабный в мире фестиваль света Vivid Sydney.

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Традиционно изюминкой шоу является световая проекция на Сиднейский оперный театр.

Фестиваль света в Сиднее проходит уже в девятый раз и ежегодно собирает миллионы посетителей. При этом мероприятие состоит непосередственно из световых инсталляций и шоу, а также музыкальной программы, лекций, дискуссионных панелей и многого другого.

В 2018 году фестиваль света Vivid Sydney будет проходить на 11 локациях в разных частях города.

Продлится фестиваль света в Сиднее до 16 июня.

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