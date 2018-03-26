Эко-туристам на заметку: крокусы и олени в Оброшинском дендропарке на Львовщине (фоторепортаж)

В Оброшинский дендропарк наконец пришла весна.

В Оброшинский дендропарк на Львовщине наконец пришла настоящая весна - крокусы цветут вовсю, а местные обитатели радуются первым по-настоящему солнечным дням.

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Оброшинський дендрологический парк общегосударственного значения расположен в пределах Пустомытовского района Львовской области, в селе Оброшино, на общей площади 10 га. Основан парк был еще в 1730 году, а свой современный статус он получил в 1983 году. Также с 60-х годов прошлого века на его территории функционирует еще и небольшой зоологический парк.

Сейчас в дендропарке можно увидеть более 60 видов деревьев и кустарников, среди которых есть редкие и экзотические: дуб обыкновенный пирамидальной формы, лириодендрон тюльпановый, платан западный, магнолия Кобус, катальпа великолепная, клен сахарный, различные виды туи, орехов, лип и прочее.

При этом парк разбит в ландшафтном стиле с использованием системы прудов и архитектурных сооружений, в частности, расположенного рядом Дворца архиепископов.

Кроме того, на территории парка можно увидеть ряд полудиких животных и птиц - оленей, баранов, несколько видов уток, гусей и казарок.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине медвежий приют «Домажир» открывает экскурсии для эко-туристов.