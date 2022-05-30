Власти Киева предупредили жителей столицы о парках, которые могут быть опасных.

На пороге лето - пора прогулок и отпусков. В этом году лето в Украине пройдет в условиях войны. Украинцы должны быть очень осторожными и не подвергаться опасности, не игнорировать воздушные тревоги и не заходить на опасные территории.

Власти Киева предупредили киевлян об опасностях в городе. В результате боевых действий во время обороны Киева на некоторых участках территорий проводились минирования местности как украинскими военными, так и противником. Называем столичные парки, на которых могли остаться мины, неразорвавшиеся бомбы и другие опасные находки.

Дарницкий район

Сквер Привокзальный;

Сквер Григоренко 36-38.

Днепровский район

Парк вдоль ул. Малышко (сторона моста на ул. Строителей);

Парк Попудренко.

Деснянский район

Парк Киото (западная часть);

Парк Деснянский (южная часть);

Парк им. Шухевича (западная часть);

Парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича 3 очередь (западная часть);

Парк Муромец (южная часть).

Оболонский район

Сквер на углу просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть);

Сквер О. Архипенко, 5 (восточная часть);

Сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть);

Сквер на минской площади (западная часть).

Подольский район

Сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской);

Сквер на просп. Правды, 70-76;

Парк Кинь-Грусть (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко).

Шевченковский район

Сквер Мюнхенский;

Парк Нивки (западная часть, метро Берестейская);

Сквер на Подольском спуске;

Парк на склонах Смородинского спуска;

Парк Бабий Яр;

Парк Сырецкая роща (со стороны улицы Стеценко);

Сквер Довнар-Запольского.

Соломенский район

Парк Защитников Украины.

Святошинский район

Парк Юность (со стороны ул. Покотила);

Парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы);

Бульвар Вернадского Академика (западная часть);

Сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы).

Голосеевский район

Лесопарк по ул. Кайсарова.

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