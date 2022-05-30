На пороге лето - пора прогулок и отпусков. В этом году лето в Украине пройдет в условиях войны. Украинцы должны быть очень осторожными и не подвергаться опасности, не игнорировать воздушные тревоги и не заходить на опасные территории.
Власти Киева предупредили киевлян об опасностях в городе. В результате боевых действий во время обороны Киева на некоторых участках территорий проводились минирования местности как украинскими военными, так и противником. Называем столичные парки, на которых могли остаться мины, неразорвавшиеся бомбы и другие опасные находки.
Дарницкий район
- Сквер Привокзальный;
- Сквер Григоренко 36-38.
Днепровский район
- Парк вдоль ул. Малышко (сторона моста на ул. Строителей);
- Парк Попудренко.
Деснянский район
- Парк Киото (западная часть);
- Парк Деснянский (южная часть);
- Парк им. Шухевича (западная часть);
- Парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича 3 очередь (западная часть);
- Парк Муромец (южная часть).
Оболонский район
- Сквер на углу просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть);
- Сквер О. Архипенко, 5 (восточная часть);
- Сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть);
- Сквер на минской площади (западная часть).
Подольский район
- Сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской);
- Сквер на просп. Правды, 70-76;
- Парк Кинь-Грусть (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко).
Шевченковский район
- Сквер Мюнхенский;
- Парк Нивки (западная часть, метро Берестейская);
- Сквер на Подольском спуске;
- Парк на склонах Смородинского спуска;
- Парк Бабий Яр;
- Парк Сырецкая роща (со стороны улицы Стеценко);
- Сквер Довнар-Запольского.
Соломенский район
- Парк Защитников Украины.
Святошинский район
- Парк Юность (со стороны ул. Покотила);
- Парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы);
- Бульвар Вернадского Академика (западная часть);
- Сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы).
Голосеевский район
- Лесопарк по ул. Кайсарова.