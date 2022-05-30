Самые опасные парки Киева / фото Depositphotos.com

На пороге лето - пора прогулок и отпусков. В этом году лето в Украине пройдет в условиях войны. Украинцы должны быть очень осторожными и не подвергаться опасности, не игнорировать воздушные тревоги и не заходить на опасные территории.

Власти Киева предупредили киевлян об опасностях в городе. В результате боевых действий во время обороны Киева на некоторых участках территорий проводились минирования местности как украинскими военными, так и противником. Называем столичные парки, на которых могли остаться мины, неразорвавшиеся бомбы и другие опасные находки.

Дарницкий район

  • Сквер Привокзальный;
  • Сквер Григоренко 36-38.

Днепровский район

  • Парк вдоль ул. Малышко (сторона моста на ул. Строителей);
  • Парк Попудренко.

Деснянский район

  • Парк Киото (западная часть);
  • Парк Деснянский (южная часть);
  • Парк им. Шухевича (западная часть);
  • Парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича 3 очередь (западная часть);
  • Парк Муромец (южная часть).

Оболонский район

  • Сквер на углу просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть);
  • Сквер О. Архипенко, 5 (восточная часть);
  • Сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть);
  • Сквер на минской площади (западная часть).

Подольский район

  • Сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской);
  • Сквер на просп. Правды, 70-76;
  • Парк Кинь-Грусть (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко).

Шевченковский район

  • Сквер Мюнхенский;
  • Парк Нивки (западная часть, метро Берестейская);
  • Сквер на Подольском спуске;
  • Парк на склонах Смородинского спуска;
  • Парк Бабий Яр;
  • Парк Сырецкая роща (со стороны улицы Стеценко);
  • Сквер Довнар-Запольского.

Соломенский район

  • Парк Защитников Украины.

Святошинский район

  • Парк Юность (со стороны ул. Покотила);
  • Парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы);
  • Бульвар Вернадского Академика (западная часть);
  • Сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы).

Голосеевский район

  • Лесопарк по ул. Кайсарова.

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