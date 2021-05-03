Стоит такое мороженое 400 иен (3,70 доллара).

В японские города Цубамэ и Сандзё хотят привлечь туристов с помощью мороженого с железной стружкой.

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Эти города славятся металлургическими заводами.

Специалист по мороженому Ясуюки Сакума придумал особый аромат десерта и подал горожанам идею с железной стружкой.

Стоит такое мороженое 400 иен (3,70 доллара).

Ожидается, что десерт оживит туристический поток, который сократился из-за пандемии COVID-19.

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Автор: Людмила Жерновская