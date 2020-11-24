Правительство Австралии подтвердило намерения сделать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для въезда в страну.

Национальный авиаперевозчик Австралии Qantas, вероятно, будет требовать от иностранных туристов доказать, что те вакцинированы от COVID-19.

Об этом CNN сообщил гендиректор компании Алан Джойс.

В Австралии называют такой шаг необходимым при условии, если вакцина от COVID-19 станет легкодоступной. При этом Джойс убежден, что такие же требования будут выдвигать и другие перевозчики: людей будут просить сделать вакцину от COVID-19, а только потом разрешат сесть в салон самолета.

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Австралийский оператор, к примеру, может востребовать "паспорт вакцинации" с указанным типом вакцины, чтобы определить, приемлема ли она для страны, в которую въезжают.

Такое же намерение озвучили и в AirAsia: компания пересмотрит требования по вакцинации от коронавируса для международных поездок.

Air New Zealand радуется новостям об успехе в испытаниях кандидатов на вакцины. В самом конце перевозчик заключил, что правительства должны определить, когда и как безопасно будет снова открыть границы.

В то же время Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала цифровой пропуск, который может включать информацию о вакцинах, «ключом к открытию границ».

"Сегодня границы заблокированы. Тестирование – это первый ключ, который позволяет совершать международные поездки без карантинных мероприятий. Второй ключ – глобальная информационная инфраструктура, необходимая для безопасного управления, совместного пользования и проверки тестовых данных с требованиями пограничного контроля", – пояснил гендиректор IATA Александр де Жуниак. Соответствующую систему контроля планируют вывести в тестовом режиме уже в первые месяцы 2021 года.

Китай же настаивает на создании глобальной системы отслеживания COVID-19 с использованием QR-кодов, ускорить международные поездки.

Правительство Австралии подтвердило намерения сделать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для въезда в страну.

Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались намного лучше, чем надеялись большинство экспертов. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Автор: Яна Ставская