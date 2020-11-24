Национальный авиаперевозчик Австралии Qantas, вероятно, будет требовать от иностранных туристов доказать, что те вакцинированы от COVID-19.
Об этом CNN сообщил гендиректор компании Алан Джойс.
В Австралии называют такой шаг необходимым при условии, если вакцина от COVID-19 станет легкодоступной. При этом Джойс убежден, что такие же требования будут выдвигать и другие перевозчики: людей будут просить сделать вакцину от COVID-19, а только потом разрешат сесть в салон самолета.
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Австралийский оператор, к примеру, может востребовать "паспорт вакцинации" с указанным типом вакцины, чтобы определить, приемлема ли она для страны, в которую въезжают.
Такое же намерение озвучили и в AirAsia: компания пересмотрит требования по вакцинации от коронавируса для международных поездок.
Air New Zealand радуется новостям об успехе в испытаниях кандидатов на вакцины. В самом конце перевозчик заключил, что правительства должны определить, когда и как безопасно будет снова открыть границы.
В то же время Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала цифровой пропуск, который может включать информацию о вакцинах, «ключом к открытию границ».
"Сегодня границы заблокированы. Тестирование – это первый ключ, который позволяет совершать международные поездки без карантинных мероприятий. Второй ключ – глобальная информационная инфраструктура, необходимая для безопасного управления, совместного пользования и проверки тестовых данных с требованиями пограничного контроля", – пояснил гендиректор IATA Александр де Жуниак. Соответствующую систему контроля планируют вывести в тестовом режиме уже в первые месяцы 2021 года.
Китай же настаивает на создании глобальной системы отслеживания COVID-19 с использованием QR-кодов, ускорить международные поездки.
Правительство Австралии подтвердило намерения сделать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для въезда в страну.
Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna:
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались намного лучше, чем надеялись большинство экспертов. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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