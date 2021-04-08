Этот комплекс охватывает историю Запорожья от мезолита до XX столетия.

Уникальный музейный комплекс Музея истории запорожского козачества будет полностью отремонтирован и модернизирован. Об этом заявил глава Запорожской обладминистрации Александр Старух.

Этот комплекс охватывает историю Запорожья от мезолита до XX столетия. В музее хранятся 63 памятника археологии и истории. Однако с 2015 года музей не принимает посетителей из-за аварийного состояния здания.

По словам Старуха, в этом году появилась реальная возможность реконструкции и восстановления работы музея благодаря инициативе Президента Владимира Зеленского, в рамках которой будет обновлено 150 культурных объектов страны.

«Хортица - настоящее национальное достояние. Это место, где хранится генетический код каждого украинца, - отметил глава ОГА. - Надо действовать и сделать остров настоящей жемчужиной всей Украины. Хортица должна быть современным пространством для культуры, туризма, духовности, отдыха. Комфортной и безбарьерной средой для каждого».

Первым шагом восстановления Хортицы будет ремонт Музея истории запорожского козачества. Также местные власти инициируют диалог о том, какой должна стать Хортица.

«Это будет откровенный разговор, в котором смогут принять участие все желающие. Как говорится, ничего для нас без нас. В ближайшее время мы объявим формат обсуждения», - сообщил глава ОГА.

Напомним, в марте был презентован проект «Большой реставрации», который станет частью президентской программы «Большая стройка». По словам координатора программы, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в течение трех лет будет восстановлено 150 памятников культуры, вместе с дорогами и другой инфраструктурой.

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Автор: Григорий Бондарь