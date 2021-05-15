Пандемия коронавируса повлияла на нынешний формат события.

В Токио проходит трехдневный фестиваль Сандзя-мацури, который празднуется в третью субботу мая – в святилище Асакуса дзиндзя в честь трех его основателей.

Читайте такжеИталия отменяет самоизоляцию для туристов из ЕвросоюзаТрадиционно в последний день фестиваля вокруг святилища проходят процессии с переносными святынями (микоси). Каждый из паланкинов несут 500 участников, раскачивая их, поскольку считается, что духам внутри нравится тряска.

Обычно фестиваль посещает от 1,5 до 2 миллионов туристов. Однако пандемия коронавируса повлияла на нынешний формат события.

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Автор: Яна Ставская