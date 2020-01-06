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В Мексике сдают в аренду необычный дом-ракушку

15:54, 06 января 2020
Новости туризма
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Пожить в доме-ракушки предлагают в Мексике / фото: isla-mujeres.net

Об этом сообщает ТСН.

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Дом расположен на острове Исла-Мухерес в Мексике. В нем есть две спальни и ванные комнаты на четырех человек. Также есть бассейны.

Спальни в доме с видом на морское побережье.

Как сообщал УНИАН, ранее на популярном сервисе аренды жилья Airbnb появилось объявление об аренде дома из фильма "Гарри Поттер", где прошло его детство.

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Теги: #Мексика#туризм