В Мексике сдают в аренду необычный дом-ракушку
15:54, 06 января 2020Новости туризма
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В доме есть две спальни с видом на морское побережье.
Пожить в доме-ракушки предлагают в Мексике / фото: isla-mujeres.net
На популярном сервисе аренды жилья Airbnb опубликовали объявление аренды дома-ракушки - Seashell House.
Об этом сообщает ТСН.
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Дом расположен на острове Исла-Мухерес в Мексике. В нем есть две спальни и ванные комнаты на четырех человек. Также есть бассейны.
Спальни в доме с видом на морское побережье.
Как сообщал УНИАН, ранее на популярном сервисе аренды жилья Airbnb появилось объявление об аренде дома из фильма "Гарри Поттер", где прошло его детство.
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