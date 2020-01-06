В Мексике сдают в аренду необычный дом-ракушку

В доме есть две спальни с видом на морское побережье.

На популярном сервисе аренды жилья Airbnb опубликовали объявление аренды дома-ракушки - Seashell House.

Об этом сообщает ТСН.

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Дом расположен на острове Исла-Мухерес в Мексике. В нем есть две спальни и ванные комнаты на четырех человек. Также есть бассейны.

Спальни в доме с видом на морское побережье.

Как сообщал УНИАН, ранее на популярном сервисе аренды жилья Airbnb появилось объявление об аренде дома из фильма "Гарри Поттер", где прошло его детство.