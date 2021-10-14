Актер в соцсети заявил, что устал отвечать на вопрос об участии в перезапуске фильма в личных сообщениях. Именно поэтому решил сделать публичное заявление.

Компания Disney неожиданно выпустила трейлер перезапуска легендарной рождественской комедии "Один дома". Многие ожидали, что в ленте появится повзрослевший герой Маколея Калкина, но этого не произойдет.

Актер в своем Twitter признался, что устал отвечать на этот вопрос в личных сообщениях. Именно поэтому решил сделать публичное заявление.

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"Привет. Просто предупреждаю всех, так как мне часто задают этот вопрос. Я не участвую в перезагрузке "Один дома". Желаю всем вовлеченным удачи", - написал Калкин.

Как сообщал УНИАН.Lite, 12 октября киностудия 20th Century выпустила трейлер фильма-перезапуска "Home sweet home alone" ("Один дома", — УНИАН). Картина выйдет на потоковом сервисе Disney+ 12 ноября.

Сюжет остался неизменным: семья уезжает на рождественские праздники в другую страну, забывая своего сына дома. Однако мальчик, которого сыграл Арчи Йейтс, не грустит, а вовсю наслаждается временем, проведенным в огромном доме.

Что касается отрицательных персонажей, то они, естественно, будут. На этот раз – это семейная пара, которая будет пытаться проникнуть в дом, а мальчик будет стоять на его обороне.

Автор: Виолетта Орлова