На эксперимент правительство страны потратило 25 миллионов евро.

В Ирландии стартовал правительственный эксперимент, в рамках которого 2000 представителей креативных профессий еженедельно будут получать от государства гарантированный доход в размере 325 евро.

Об этом сообщает BBC.

В рамках инициативы власти страны хотят установить, поможет ли гарантированный доход представителям креативных профессий компенсировать ущерб, нанесенный пандемией коронавируса.

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На эксперимент правительство Ирландии выделило 25 миллионов евро. В нем хотели принять участие более 9000 человек, однако отобрали лишь 2000. Большинство из них - музыканты и художники.

Отмечается, что проект продлится три года. В течение этого периода участники будут получать базовый доход, имея возможность зарабатывать основной деятельностью и получать социальные выплаты. В обмен на это они обязались поделиться своими данными для исследования, которое определяет влияние гарантированного дохода на жизнь людей.

Министр культуры Ирландии Катрин Мартин подчеркнула, что инициатива имеет "потенциал коренным образом изменить путь поддержки искусства и творчества".

Напомним, в Украине уже в 2023 году планируют ввести базовый пенсионный доход. Это четко установленная на уровне законодательства сумма, которая будет определяться из минимальных расходов на проживание пенсионера.

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