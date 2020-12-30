Печенье с волнами и надписью "Днепр" стало визитной карточкой города еще пол века назад.

В Днепре увековечили печенье. Бронзовый мини памятник установили на смотровой площадке в парке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Днепре день автомобилиста отметили пробегом ретро-машин (фото, видео)Печенье с волнами и надписью "Днепр" стало визитной карточкой города еще полвека назад. Вкусность разработала местная кондитер. В печенье, кроме муки, масла и сахарной пудры, добавляли мед.

После распада Советского Союза производство печенья прекратили. И многие соскучились по этой вкусности, называя ее таким же символом города, как котлета по-киевски или венский кофе.

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Автор: УНИАН