Сначала будет действовать четырехнедельный переходный период, в течение которого в общественные места смогут попасть вакцинированные одной дозой с отрицательным ПЦР-тестом.

В Австрии непривитым от COVID-19 гражданам запретят посещать кафе, рестораны, парикмахерские, гостиницы и принимать участие в собраниях с участием более 25 человек.

Власти Австрии из-за всплеска заболеваемости с 8 ноября вводят более жесткие карантинные ограничения, сообщает Deutsche Welle.

Сначала будет действовать четырехнедельный переходный период, в течение которого в упомянутые учреждения смогут попасть вакцинированные одной дозой с отрицательным ПЦР-тестом. После этого вход будут позволять только полностью иммунизированным и людям, которые недавно выздоровели после COVID-19.

Около 64% жителей Австрии полностью привиты против COVID-19, что соответствует средним показателям Европейского Союза, но в то же время это один из самых низких показателей в Западной Европе, отмечает агентство Reuters.

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Многие австрийцы скептически относятся к вакцинации, как и ультраправая Австрийская партия свободы – третья по величине политическая сила в парламенте.

Суточное количество новых случаев инфицирования в Австрии 5 ноября достигло 9 тыс. 388, почти приблизившись к рекорду в 9 тыс. 586, установленному год назад. В правительстве заявили, что ожидают новый пик в ближайшие дни.

Вместе с тем, несмотря на четвертую волну COVID-19, австрийские политики настроены спасти предстоящий зимний курортный сезон в стране. Однако пока горнолыжные курорты также подпадают под карантинные ограничения.

В ряде европейских стран в последнее время также вводятся более строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

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Автор: Виктория Токарева