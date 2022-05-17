Историки и документалисты подготовили серию фильмов "Украинские дворцы. Золотой век".

Авторы цикла "Украинские дворцы. Золотой век" воссоздали первоначальный облик дворца в Качановке в Черниговской области, где любил останавливаться Тарас Шевченко, а в наше время там снимался известный сериал "Крепостная".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 1+1.

Построил сооружение полководец Петр Румянцев-Задунайский. Интересно, что кроме имения, он приказал возвести вокруг дворца специально спроектированные руины и потратил на это такое же количество денег, как и на сам особняк. Но зачем это было необходимо, смотрите в новом фильме команды Акима Галимова.

До развала СССР дворец в Качановке был больницей для больных туберкулезом, в 1940 году здание использовали как военный госпиталь, а до войны – это был детский дом-интернат, на его стенах и сейчас находят детские записи. Но самый яркий период существования имения пришелся на середину XIX века, когда там поселился меценат и бизнесмен Григорий Тарновский.

Тарновский был экстравагантным и богатым человеком – любил яркие костюмы и шляпки в стиле Шерлока Холмса. Он имел 9 тысяч крепостных, владел водочными и сахарными заводам. Именно на эти деньги он сделал перепланировку и обустройство дворца. Главная цель перестройки – поразить гостей. Так, был достроен второй этаж, увеличена общая площадь поместья до 2000 квадратных метров, построен даже мини-дворец для садовника.

150 лет назад дворец посещали известные личности. Они проводили там несколько месяцев, ведь это было одно из самых популярных мест для светских мероприятий того времени в стране. Например, в город приезжали Николай Гоголь, Илья Репин, который писал здесь свою знаменитую картину "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", композитор Михаил Глинка, которой создал во дворце знаменитую оперу "Руслан и Людмила", приезжал и настоящий гений – Тарас Григорьевич Шевченко. Тарновский даже приобрел картину писателя и художника "Екатерина", которая украшала стены дворца. Сейчас там можно увидеть копию.

Гости часто собирались в беседке, где стоял белый рояль и стулья для посетителей. Часто там играл хор, который финансировал Тарновский. Он даже приобрел для него настоящую скрипку Страдивари, которая сейчас оценивается в 40 миллионов долларов.

У Григория Тарновского была жена – любовь всей его жизни. Когда она умерла, то он умер на следующий день.

После смерти Григория Тарновского, его имение переходит по наследству к двоюродному племяннику Василию, который с детства там жил. Новый владелец очень любил костюмированные вечеринки. Однажды даже подтащил на поляну старые казацкие пушки, а вся прислуга была одета в казацкие одежды. Но к чему привели громкие пирушки – смотрите в фильме.

Василий Тарновский собрал в Качановке самую большую в мире коллекцию украинских древностей и передал ее в дар украинскому народу, сделав вклад в украинскую культуру.

Напомним, в документальном цикле из 8 серий продюсер исторических лент на 1+1 Аким Галимов вместе с командой историков, архитекторов с помощью 3D реконструкций и специалистов VFX воспроизводят 8 полностью или частично разрушенных украинских дворцов.

Транслируется проект на 1+1 video и официальном YouTube канале 1+1 каждую пятницу в 19:00. В следующую пятницу зрители увидят историю дворца в Качановке семьи Тарновских. Особенностью которого является уникальная коллекция украинских древностей.

Проект в 2021 году стал победителем конкурса социально значимого контента PITCH RU 3, который был организован медиаконсалтинговой компанией Media Resourсes Management (MRM) при поддержке проекта Transformation Communications Activity (TCA) и "Укрепление Общественного Доверия" (UCBI), финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины.