Этой ночью изменен порядок въезда в Украину лиц, прибывающих из четырех стран - Индии, Великобритании, РФ и Португалии.

Иностранные граждане при въезде в Украину из четырех стран, где активно распространяется штамм коронавируса «Дельта», должны сдавать на границе экспресс-тест на COVID-19.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Это касаются лиц, прибывших из Индии, Великобритании, РФ и Португалии, или тех, кто находился на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

«Иностранцы (кроме определенных исключений), прибывшие из указанных стран, не могут въехать в Украину без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. Такой тест должен быть проведен в пунктах пропуска через государственную границу Украины», - сообщили в ГПСУ со ссылкой на решение правительства.

Кроме того, украинцы, прибывшие из указанных стран, тоже могут сделать экспресс-тест в пунктах пропуска. Без отрицательного результата такого теста граждане Украины старше 12 лет подлежат обязательной самоизоляции, обсервации.

Читайте такжеВ Украине “осенняя” волна COVID-19 потенциально может вызвать на 30-40% больше заражений - МинздравВ ГПСУ отмечают, что иностранцам, прибывающим в Украину (независимо из какой страны) необходимо иметь страховку, покрывающую расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, а также отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Автор: Виталий Саенко