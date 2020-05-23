Испания с июля откроется для въезда иностранных туристов
Испания откроется для въезда иностранных туристов с июля.
Об этом заявил премьер страны Педро Санчес, сообщает The Guardian.
Читайте такжеИталия открывает границы для туристов из ЕС
«Насколько вам известно, Испания принимает более 80 миллионов туристов в год. И поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыта для иностранного туризма. Иностранные туристы уже могут начать планировать свой отпуск в нашей стране. Испании нужен туризм, а туризму нужна безопасность как в пункте отправления, так и в пункте назначения. Мы гарантируем, что туристы не будут поддаваться риску у нас и не станут риском для нашей страны», - сказал Санчес.
Также он призвал испанцев планировать отдых внутри страны.
Как сообщал УНИАН.Туризм, Испания оказалась в числе самых пострадавших в результате коронавируса стран Европы. С начала пандемии там заразились 230 698 человек, из них 27 563 умерли. Однако в последние недели там фиксируется позитивная динамика по количеству новых случаев заражения COVID-19, что позволило начать постепенное ослабление жестких карантинных ограничений.
Впрочем, в стране довольно осторожно подходят к возобновлению туристической деятельность, особенно в части допуска иностранных отдыхающих. Так, ранее сообщалось, что испанские курорты этим летом могут не открыться для иностранцев.
Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.