Испания с июля откроется для въезда иностранных туристов

Премьер страны Педро Санчес призвал испанцев планировать отдых внутри страны.

Испания откроется для въезда иностранных туристов с июля.

Об этом заявил премьер страны Педро Санчес, сообщает The Guardian.

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«Насколько вам известно, Испания принимает более 80 миллионов туристов в год. И поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыта для иностранного туризма. Иностранные туристы уже могут начать планировать свой отпуск в нашей стране. Испании нужен туризм, а туризму нужна безопасность как в пункте отправления, так и в пункте назначения. Мы гарантируем, что туристы не будут поддаваться риску у нас и не станут риском для нашей страны», - сказал Санчес.

Также он призвал испанцев планировать отдых внутри страны.

Как сообщал УНИАН.Туризм, Испания оказалась в числе самых пострадавших в результате коронавируса стран Европы. С начала пандемии там заразились 230 698 человек, из них 27 563 умерли. Однако в последние недели там фиксируется позитивная динамика по количеству новых случаев заражения COVID-19, что позволило начать постепенное ослабление жестких карантинных ограничений.

Впрочем, в стране довольно осторожно подходят к возобновлению туристической деятельность, особенно в части допуска иностранных отдыхающих. Так, ранее сообщалось, что испанские курорты этим летом могут не открыться для иностранцев.

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