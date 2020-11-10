Авиакомпании British Airways (Великобритания) и Lufthansa (Германия) стали первыми двумя авиакомпаниями в мире, которым был присвоен рейтинг безопасности в условиях пандемии коронавируса.
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Как пишет The Independent, влиятельная британская частная консалтинговая компания Skytrax, специализирующаяся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами в соответствии со строгими критериями, ввела новую категорию оценивания – рейтинг безопасности авиакомпаний в условиях пандемии COVID-19. Новый рейтинг анализирует политику перевозчиков в контексте предотвращения распространения коронавируса.
Отмечается, что обе авиакомпании получили рейтинг «четыре звезды» из возможных пяти звезд. В частности, они оценивались на предмет эффективности и последовательности принятых ими мер гигиены и безопасности, а также потенциального риска для пассажиров в аэропорту и салоне самолета.
Рейтинг British Airways был основан на ее работе в Терминале 5 лондонского аэропорта Хитроу, в то время как Lufthansa оценивалась по рейсам из Терминала 1 аэропорта Франкфурта-на-Майне.
Критерии оценки авиакомпаний на безопасность в условиях пандемии COVID-19
- Чтобы получить четыре звезды, авиакомпания должна достичь высокого уровня чистоты на борту своего самолета, используя такие методы, как УФ-дезинфекция и массовые дезинфицирующие процедуры.
- Бортовое питание также должно быть адаптировано, с уменьшением контактной доставки и усилением мер безопасности пищевых продуктов.
- В зонах аэропорта, обслуживаемых авиакомпанией, должны быть обеспечены наличие бесконтактных технологий и соблюдение социальной дистанции во время регистрации, посадки и прибытия.
В рамках своего аудита Skytrax использует ATP-тестирование – процесс быстрого измерения активно растущих микроорганизмов-для измерения загрязнения на поверхностях с высоким уровнем касания в аэропорту и салоне самолета.
Кроме того, компания проконсультировалась с контрольным списком стандартов безопасности от Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Международной организации гражданской авиации (ICAO) и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы разработать свой собственный контрольный список и систему оценок безопасности полетов.
В дальнейшем Skytrax планирует распространить свой рейтинг безопасности полетов среди европейских перевозчиков, затем переключить свое внимание на авиакомпании на Ближнем Востоке и в Южной Америке, а также начать оценку в Азии и Северной Америке в конце этого года.
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