Туристы не будут проходить 14-дневный карантин в Италии

Несмотря на большие потери среди итальянцев во время эпидемии, туризм является важным источником дохода для итальянской экономики.

Туристам, которые в будущем будут приезжать в Италию, не придется проходить карантин.

Когда в Италии восстановится туризм, «мы не сможем настаивать на том, чтобы турист проходил карантин», заявила министр транспорта Италии Паола де Микеле.

Сейчас иностранцы могут въехать в Италию только максимум на пять дней и только по рабочим вопросам. Затем они должны немедленно покинуть страну.

Министр Паола де Микеле заявила, что график снятия ограничений на въезд в Италию будет зависеть от уровня зараженности в конкретных странах.

Читайте такжеВ Китае школьники будут носить браслеты для измерения температуры онлайн

Кроме того, итальянские власти не намерены ограничивать поездки сограждан за границу. В случае, если итальянец покинет Италию, после возвращения он не будет вынужден сидеть в карантине. Но только «если эпидемиологические условия будут под контролем» в стране, которую он посетил, сказала министр.

Впрочем, пока итальянские власти не сообщает, когда именно можно будет въезжать в Италию иностранным туристам хотя бы с ЕС. Она пытается убедить другие страны Европейского Союза разработать общие санитарные правила, чтобы позволить движение туристов внутри содружества. Например, возможно, создав «туристические коридоры», где будут соблюдены специальные меры против Covid-19.

Туризм является важным источником дохода для итальянской экономики. Сейчас итальянцам запрещается выезжать из своей провинции даже, чтобы поехать в другую часть страны (кроме крайней необходимости). Как информирует Reuters, Паола де Микеле сообщила, что нормализация путешествий внутри Италии может начаться в первой половине июня.

Как сообщал ранее УНИАН, из-за пандемии коронавируса почти половина греков выступили против открытия границ для иностранных туристов.