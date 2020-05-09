После карантина греки не хотят впускать иностранных туристов - опрос

Почти половина жителей Греции уверены, что открывать границы для иностранных туристов не стоит.

Из-за пандемии коронавируса почти половина греков выступили против открытия границ для иностранных туристов.

Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого опубликованы в группе Travel Press Club в Facebook.

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Как отмечается, 49,4% греков выступают против открытия границ для туристов, считая это риском, еще 36,2% не уверены, что это действительно стоит делать.

И лишь 14,2% - согласны на такое решение правительства Греции.

Подавляющее большинство опрошенных - 93,7% выступает за жесткий контроль в аэропортах и на границах, а 74% считают, что туристам стоит въезжать в страну только с медицинским тестом на отсутствие коронавируса.

Сообщается также, что 96% опрошенных греков убеждена, что в греческих отелях должны применяться строгие санитарно-гигиенические правила.

Как сообщал УНИАН, в Греции с понедельника возобновят обучение учащиеся выпускных классов. Этот шаг рассматривают как одно из наиболее серьезных послаблений карантина.