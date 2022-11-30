Находясь за границей, наши граждане сталкиваются с большими проблемами медицинского страхования, потому что европейская система работает совсем не так, как в Украине. Туристическое страхование становится альтернативой медицинскому страхованию, поскольку избавляет от расходов на медицинское обслуживание за границей и возместит расходы на лечение.

Новые опции

Сейчас украинцы, выехавшие за границу и оказавшиеся под "временной защитой", кроме социальных вопросов, часто вынуждены решать и вопросы здоровья, которое в стрессовых ситуациях имеет свойство ухудшаться. При этом одна только консультация у европейского врача может обойтись от 70 евро, если ты не застрахован. Не говоря уже о стоимости полноценного лечения.

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ARX ​​предлагает туристические полисы, которые закроют срочніе вопросы по лечению. Недавно в них добавлены новые опции, которые помогут украинцам найти нужные процедуры и врачей.

Новые возможности, добавленные в полисы:

Медицинский консьерж или оказание советов и медицинской помощи в ряде нестраховых случаев. Например, требуется срочное МРТ или лекарство, не покрывающее страховой полис. Консультанты ARX не оставят на произвол судьбы, а помогут найти необходимую клинику, аналоги медикаментов и т.д.

Вторая возможность – получение второго медицинского мнения. Если есть желание проконсультироваться еще у одного врача, ассистанс найдет врачей и организует консультацию. Оплатить услугу нужно самостоятельно.

Ранее ARX расширила возрастной диапазон для оформления туристического полиса: теперь он доступен с рождения до 85 лет. Также ARX разрешила украинцам покупать туристическое страхование из-за границы, не находясь в Украине.

Что дает туристическое страхование

Прежде всего, это спокойствие и уверенность: что бы ни произошло за рубежом, все можно будет решить – получить помощь, поддержку, компенсацию входящего в базовый или классический полис Travel. Компания ARX уже давно включила в него предоставление неотложной медицинской помощи в связи с COVID-19.

Также классический пакет страхования предусматривает:

скорую неотложную помощь;

неотложную амбулаторную и стационарную помощь;

неотложная стоматологическая помощь;

транспортировка в медицинское учреждение;

медицинскую эвакуацию или репатриацию тела;

оплату срочных уведомлений и лекарств.

ARX ​​также предлагает пакеты "Оптимальный" и "Премиальный" Разница в их стоимости незначительна – несколько гривен в день, а вот разница в опциях – заметна. Например, премиальный пакет обеспечит также возмещение при задержке авиарейса, багажа или потере личных документов, организации услуг адвоката и т.д.

Как приобрести туристическое страхование

Приобрести полис легко – это 5 минут времени. Достаточно зайти на сайт ARX, выбрать нужную опцию, нажать "оформить", получить договор на электронную почту и спокойно отправляться за границу. Причем купить полис можно даже на таможне или из аэропорта.

Если же оказались за границей без полиса, то, как уже отмечалось выше, застраховаться тоже можно онлайн из страны пребывания.

Стоимость конкретного полиса автоматически рассчитывается при оформлении в зависимости от количества дней пребывания за границей и выбранного пакета страховых услуг.

В общем, стандартный полис с покрытием 30 000 евро будет стоить около 10 евро, с покрытием 50 000 евро – 15 евро.

Как получить помощь

Алгоритм действий очень прост, всего три шага. В случае, если за границей произошел страховой случай, нужно:

связаться с представителями страховой компании по телефону +38 044 500 14 14, в мессенджерах, или же написать на e-mail care@ensuria.com и сообщить свои данные, где вы находитесь и что случилось.

выполнить рекомендации врачей сервисной службы;

сохранить все чеки для компенсации расходов по страховке за границу.

ARX гарантированно организует и оплатит помощь, а также будет на связи 24/7.

ARX не прекращала работать ни одного дня с начала полномасштабной агрессии и делает все возможное, чтобы упростить жизнь украинцам за границей!

ARX с тобой, все будет Украина!